В трех центрах "Мои документы" сделают капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В трех центрах государственных услуг "Мои документы" сделают капитальный ремонт, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Работы пройдут в офисах районов Западное Дегунино, Алексеевского и Мещанского. Москвичи могут обратиться в любой другой удобный офис, так как 98% услуг центров предоставляется независимо от места проживания горожан", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в центрах отремонтируют помещения, обновят и отремонтируют системы отопления, вентиляции, электроснабжения, сделают удобную навигацию.

На время ремонта территориальные подразделения по вопросам миграции переедут в другие центры. Так, из Западного Дегунина отдел временно переместится в центр районов Бескудниковского и Восточное Дегунино. Из Алексеевского района отдел временно переехал в центры районов Останкинского и Марьина Роща. Подразделение центра района Мещанского временно переместится в центр госуслуг Басманного района.

5 апреля Сергей Собянин открыл флагманский центр госуслуг "Мои документы" на севере Москвы. Помещения центра оформили в едином фирменном стиле. Планировка напоминает двухпалубный корабль, поэтому для украшения общественных зон использовали морские мотивы.

По словам мэра, несмотря на большое количество услуг, предоставляемых центром, качество их оказания будет улучшаться. Собянин добавил, что город работает над тем, чтобы гражданам вообще не нужно было приходить в подобные учреждения. Поэтому в этом году около 700 тысяч посещений по получению различных социальных услуг переведут в онлайн.