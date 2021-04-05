Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин открыл флагманский центр госуслуг "Мои документы" на севере Москвы. Он стал шестым по счету в столице.

Помещения центра оформили в едином фирменном стиле "Моих документов". Планировка напоминает двухпалубный корабль, поэтому для украшения общественных зон использовали морские мотивы.

В зоне ожидания развернули постоянно действующую выставку "Москва – с заботой об истории". На стендах можно познакомиться с экспозицией "Как строилась Москва". Это рассказ об истории развития города.

Также сообщается, что двое сотрудников получили работу во флагмане САО в рамках проекта трудоустройства воспитанников психоневрологических интернатов.

"Половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами, в которых можно получить весь спектр услуг, причем это территориально, вне зависимости от места проживания. Как правило, такие центры открываются на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах. Здесь, возле "Метрополиса", открыта станция МЦК Балтийская. Поток людей здесь, конечно, будет большой. Востребованность МФЦ будет большая", – сказал мэр.

Он заверил, что, несмотря на большое количество услуг, предоставляемых центром, качество их оказания будет улучшаться. Собянин добавил, что город работает над тем, чтобы гражданам вообще не нужно было приходить в подобные учреждения. Поэтому в этом году около 700 тысяч посещений по получению различных социальных услуг переведут в онлайн.

"Это очень важное направление. Во время пандемии мы в экспериментальном порядке оказывали в электронном виде огромное количество услуг и сегодня видим, что сегодня гораздо проще сделать хорошие сайты, хорошее и понятное получение электронных услуг, чем заставлять людей приходить в МФЦ, даже такие замечательные. Большое количество услуг будет переведено чисто в электронный вид в этом году", – пояснил он.

Градоначальник также принял участие в церемонии торжественного вручения паспортов достигшим 14-летнего возраста москвичам. По словам Собянина, теперь во флагманских центрах "Мои документы" ежемесячно по предварительной записи будет проходить церемония торжественного вручения паспортов гражданам РФ.

Ранее власти Москвы рассказали о работе центра "Мои документы" в поселении Первомайском. Сотрудники офиса оказали более 27 тысяч услуг, самой популярной из которых стало предоставление информации жилищного учета.

Москвичам стали доступны дистанционные видеоконсультации со специалистами центров "Мои документы" по различным услугам социальной направленности. Сервис пока запущен в экспериментальном режиме, поэтому его расширение на вопросы, не связанные с социальной сферой, будет зависеть от того, какую популярность он найдет у граждан.

