Власти Москвы рассказали о работе центра "Мои документы" поселения Первомайского

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2020 году в поселении Первомайском открылся центр госуслуг "Мои документы", ставший вторым в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
За это время сотрудники офиса всего оказали более 27 тысяч услуг, самой популярной из которых стала услуга "Предоставление информации жилищного учета" – ею воспользовались более 2,6 тысячи клиентов.
Чуть меньшей популярностью у жителей пользуются регистрационный учет граждан, предоставление сведений из реестра недвижимости и оформление карты москвича.
"Уже год мы помогаем жителям Первомайского в получении государственных услуг. Конечно, заявители очень рады, что теперь не нужно никуда ездить и можно обратиться в центр в своем поселении", – рассказала руководитель центра госуслуг поселения Первомайского Анастасия Сафина.
Она отметила, что сотрудники центра всегда дружелюбны и с радостью отвечают на любые вопросы заявителей.
Всего в центре предоставляется более 270 услуг. Прямо на месте можно сделать фото для документов, распечатать или отсканировать файл и воспользоваться банковским терминалом.
Ранее москвичам стали доступны дистанционные видеоконсультации со специалистами центров "Мои документы" по различным услугам социальной направленности. Сервис пока запущен в экспериментальном режиме, поэтому его расширение на вопросы, не связанные с социальной сферой, будет зависеть от того, какую популярность он найдет у граждан.
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