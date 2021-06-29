В Москве на вакцинацию от COVID-19 записываются 87 тыс человек в сутки – Собянин

16:17
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сергей Собянин заявил, что в Москве число желающих привиться от коронавируса достигло 87 тысяч человек в сутки.
"Благодаря тем требованиям, которые были предъявлены сфере услуг, а также к доступу в общепит, количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю. И ежедневная запись достигла 87 тысяч человек", – сказал мэр в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Он также выразил надежду на то, что достигнутый темп вакцинации в столице будет сохраняться и дальше, что позволит за 1–1,5 месяца привить от COVID-19 еще примерно 1,5–2 миллиона человек. Это, по словам Собянина, поспособствует серьезному продвижению на пути достижения коллективного иммунитета.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество привившихся от коронавируса россиян достигло 23 миллионов человек. Он отметил, что в последние дни в стране серьезно возросли темпы вакцинации.
До этого глава Минздрава рассказал, что в России изменилась картина заболеваемости коронавирусом: стало больше пациентов в возрасте от 26 до 40 лет. Прирост инфицированных среди экономически активного населения этого возраста составил 26%.
Жители столицы выстраиваются в очереди на прививку от COVID-19
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