В Google показали очки с переводчиком

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Фото: YouTube.com/google
Компания Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голосовой информации в текстовый вид, сообщает издание TechCrunch.
Устройство имеет форму обычных очков с оправой и линзами. В нем установлена камера и экраны для проецирования изображения.
Кроме того, в очках с функцией дополненной реальности есть переводчик. Умное устройство записывает, анализирует и переводит иностранную речь, выводя ее в текстовом виде.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи объяснил, что очки потенциально можно использовать как способ устранить языковой барьер. Они также могут быть полезны для людей с нарушениями слуха.
При этом в компании не стали уточнять, доведен ли прототип умных очков до стадии готового продукта. Первая гарнитура от Google была выпущена в 2014 году.
Ранее американская компания представила первые в своей истории умные часы, которые получили название Pixel Watch. Визуально они напоминают устройство от конкурирующей компании Apple.
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