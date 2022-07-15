Отечественных супергероев представили на Российской креативной неделе

Фото: пресс-служба BY
Форум "Российская креативная неделя", на котором обсудили различные темы и представили отечественных супергероев, завершился в Москве. В мероприятии приняли участие свыше 1 000 спикеров, среди которых политики и звезды шоу-бизнеса.
На форуме проводили лекции, семинары, паблик-токи и презентации. Кроме того, на площадках "Российской креативной недели" представили работы российских художников.
"Супергеройские" инсталляции от бренда BY стали общим результатом работы российских творцов. Композиции представляют собой персонажей, которые населяют Вселенную российских супергероев. Заря, Конек, Ермак, Леший и другие герои выросли из славянского фольклора, но приобрели современную интерпретацию.
Креативный директор бренда BY Вячеслав Аветисян подчеркнул, что Россия является страной супергероев с богатой историей, прошлым, настоящим и будущим.
"Сейчас мы сталкиваемся с определенным явлением в культуре: страна возвращается к себе, к своим истокам, и основная задача наших персонажей – показать, как важно быть собой, и рассказать о суперспособностях жителей нашей страны", – отметил Аветисян.
На форуме также можно было приобрести толстовки-оверсайз, футболки, статуэтки, рюкзаки из лимитированной коллекции и гаджеты с изображением персонажей из Вселенной.
Актер Роман Курцын подчеркнул, что России нужны собственные супергерои, а актриса Екатерина Шпица сказала, что согласилась бы сыграть русскую супергероиню.
Ранее Сергей Собянин пригласил жителей столицы на гастрономический фестиваль "Вкусы России", который открылся в Москве 14 июля. Мэр выразил мнение, что интерес к представленной продукции на фестивале появится не только у гостей, но и у сетевых магазинов, ТЦ, а также точек общественного питания.
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