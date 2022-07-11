В Татарстане затонул прогулочный теплоход с 34 пассажирами на борту

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"

Прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СК.

На борту находилось 34 пассажира, все они были спасены и доставлены на берег. По данным ведомства, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прогулочный катер столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. На борту находились 4 человека, троим из них понадобилась медицинская помощь. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло.