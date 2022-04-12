Двое охотников перевернулись на лодке на реке в Приморском крае

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Двое охотников перевернулись на лодке на реке Арсеньевка в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. В ведомстве рассказали, что одному охотнику удалось самостоятельно выбраться на островок и сообщить о случившемся. Второго мужчину пока не нашли.

"Прибывшие спасатели эвакуировали одного из мужчин с острова при помощи лодки, второго мужчину обнаружить не удалось. Со слов спасенного, мужчины возвращались с охоты, в дальнейшем их лодка перевернулась", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лодка перевернулась в акватории Берингова моря на севере Камчатки. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

До этого в Саратовской области перевернулась прогулочная лодка, в которой находились пять человек. ЧП произошло у села Золотое.