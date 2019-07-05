Два человека погибли на перевернувшемся в Черном море прогулочном катере

Два человека погибли в результате ЧП с прогулочным катером в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
5 июля 2019 года в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. По предварительной информации, на борту находились 43 человека.
Глава администрации Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил агентству "Интерфакс", что на борту прогулочного судна находились дети. Он добавил, что в настоящий момент ведутся поиски капитана судна.
Владелец прогулочного судна задержан для проведения следственных действий. Его доставят в отдел полиции города Туапсе, где с ним будут проведены следственные действия.
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Видео: СК РФ
3 июля на Волге перевернулась прогулочная лодка с пятью пассажирами. Троих человек удалось спасти. ЧП случилось у села Золотое в Саратовской области.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.