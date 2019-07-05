Два человека погибли на перевернувшемся в Черном море прогулочном катере

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Два человека погибли в результате ЧП с прогулочным катером в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

5 июля 2019 года в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. По предварительной информации, на борту находились 43 человека.

Глава администрации Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил агентству "Интерфакс", что на борту прогулочного судна находились дети. Он добавил, что в настоящий момент ведутся поиски капитана судна.

Владелец прогулочного судна задержан для проведения следственных действий. Его доставят в отдел полиции города Туапсе, где с ним будут проведены следственные действия.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Видео: СК РФ