Центр госуслуг района Южное Медведково открылся после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о возобновлении работы Центра госуслуг в Южном Медведкове после капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Учреждение располагается по адресу Полярная улица, дом 2.

"В обновленном офисе более чем в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг. Также появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафе", – заявила Ракова.

По словам представителя мэрии, до конца 2022 года в Москве планируется открыть после капремонта еще семь аналогичных центров госуслуг.

В компьютерной зоне центра госуслуг Южного Медведкова установлены 10 компьютеров. Просторная зона ожидания предоставляет посетителям зарядки, мини-кафе и места для заполнения бумаг.

Кроме того, в учреждении есть зона обмена. Тут можно оставить свою книгу и взять другую понравившуюся, а также сразу почитать. Кроме того, есть возможность отсканировать QR-коды со ссылками на тексты известных произведений Корнея Чуковского.

В связи с запуском центра после капитального ремонта на 3 августа запланирована развлекательная программа. Для взрослых посетителей запланирована викторина, а для детей – мастер-класс по созданию бумажного енота.

По данным официального портала мэра и правительства Москвы, самыми популярными услугами флагманских офисов "Мои документы" с начала года стали регистрация транспортных средств, кадастровый учет и выдача водительских удостоверений в день обращения.

