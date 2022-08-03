Центр госуслуг района Южное Медведково открылся после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о возобновлении работы Центра госуслуг в Южном Медведкове после капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Учреждение располагается по адресу Полярная улица, дом 2.
"В обновленном офисе более чем в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг. Также появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафе", – заявила Ракова.
По словам представителя мэрии, до конца 2022 года в Москве планируется открыть после капремонта еще семь аналогичных центров госуслуг.
В компьютерной зоне центра госуслуг Южного Медведкова установлены 10 компьютеров. Просторная зона ожидания предоставляет посетителям зарядки, мини-кафе и места для заполнения бумаг.
Кроме того, в учреждении есть зона обмена. Тут можно оставить свою книгу и взять другую понравившуюся, а также сразу почитать. Кроме того, есть возможность отсканировать QR-коды со ссылками на тексты известных произведений Корнея Чуковского.
В связи с запуском центра после капитального ремонта на 3 августа запланирована развлекательная программа. Для взрослых посетителей запланирована викторина, а для детей – мастер-класс по созданию бумажного енота.
По данным официального портала мэра и правительства Москвы, самыми популярными услугами флагманских офисов "Мои документы" с начала года стали регистрация транспортных средств, кадастровый учет и выдача водительских удостоверений в день обращения.
Собянин открыл седьмой по счету флагманский центр госуслуг "Мои Документы"
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