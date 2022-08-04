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Метеоролог рассказал, когда спадет тридцатиградусная жара в Москве

"Не прохлада, а ровное тепло": когда в столице спадет тридцатиградусная жара
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара в столице пойдет на спад уже в воскресенье, 7 августа, из-за вторжения свежего атлантического бриза. Об этом Москве 24 рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, все еще будет жарко и безоблачно, столбики термометров покажут до 30...32 градусов.

Перемена погоды произойдет в это воскресенье. Пройдет грозовой дождь, скорее всего, во второй половине дня, и температура уже не будет такой высокой – до 22...24 градусов.
Александр Шувалов
руководитель прогностического центра "Метео"

Комфортная температура продержится в столице как минимум всю следующую неделю, прогнозирует синоптик.

"Атлантический циклон над Великобританией на следующей неделе переместится на русскую равнину и принесет с собой совершенно другую воздушную массу. Она будет более благоприятной для наших организмов", – уточнил он.

Я не называл бы это прохладой, это скорее будет ровным теплом. Хорошим, ровным, комфортным теплом. Днем температура будет до 22...24 градусов, где-то до 12...14 градусов – ночью.
Александр Шувалов
руководитель прогностического центра "Метео"

В четверг, 4 августа, в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что из-за жары коммунальщики проведут аэрацию три раза в течение дня. Отмечается, что это способствует не только чистоте на дорогах, но также охлаждению поверхности дорожного полотна.

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