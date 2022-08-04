В Москве трижды проведут аэрацию из-за жаркой погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за жары, пришедшей в столицу, коммунальные службы города три раза за день проведут аэрацию, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что коммунальные службы постоянно проводят полив проезжей части. Он заметил, что в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.

"При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, благодаря же регулярному поливу в жару ее уровень удается снизить", – отметил заммэра.



Аэрация воздуха проводится при температуре выше 25 градусов. Струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Так они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Первую аэрацию проведут в 11:00, затем процедуру повторят в 13:00 и 15:00. Автомобилистов призвали с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.



С 21:00 до 06:00 коммунальщики польют деревья, кустарники и цветники.

4 августа в столичном регионе ожидается жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит 30–32 градуса, в Подмосковье – 27–32 градуса. Ветер будет переменный с порывами до 7 метров в секунду. В Москве из-за жары введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 11:00 пятницы, 5 августа.

В связи с жаркой погодой в столичном регионе на 14 вокзалах и станциях МЖД до конца недели в вечерние часы пик пассажирам будут раздавать питьевую воду. Ее можно будет получить бесплатно в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

