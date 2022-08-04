Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в четверг

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В четверг, 4 августа, в столичном регионе ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит 30–32 градуса, в Подмосковье 27–32 градуса. Ветер будет переменный с порывами до 7 метров в секунду.
"При переменной облачности осадков не ожидается. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.
В Москве из-за жары введен оранжевый уровень погодной опасности. Согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ, предупреждение действует до 11:00 пятницы, 5 августа.
В связи с жаркой погодой в столичном регионе на 14 вокзалах и станциях МЖД до конца недели в вечерние часы пик пассажирам будут раздавать питьевую воду. Ее можно будет получить бесплатно в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 4 августа
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