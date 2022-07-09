Охранники на пляже в Сочи избили чемпиона Минска по самбо

Москва 24 в рубрике "Семь кругов Адлера" рассказывает об особенностях отдыха на отечественных курортах, ценах и уровне сервиса. Одним из самых ярких моментов на уходящей неделе стала драка на пляже в Сочи. Охранники избили чемпиона Минска по самбо.

Мужчины с арматурой в руках набросились на 23-летнего парня. Как пишут СМИ, незадолго до этого две его сестры планировали снять видеоролик для соцсетей. Это две девочки 6 и 14 лет. Она нарезали арбузы и стали угощать посетителей пляжа. Охранники решили, что дети отнимают заработок у местных торговцев фруктами, и стали выгонять девочек. За них заступился брат. В итоге началась потасовка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.