Собянин открыл реконструированный павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке

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Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции павильона "Ластоногие" Московского зоопарка.

"Сегодня мы открыли после реконструкции один из самых популярных павильонов – "Ластоногие". По сути, это было новое строительство. Старый павильон демонтировали и возвели современный – с большими бассейнами, водопадами и, разумеется, специальной водоподготовкой", – написал он в своем блоге.

Мэр Москвы отметил, что новый павильон рассчитан на содержание 36 особей морских млекопитающих. В настоящее время в нем живут сивучи, моржи, морские котики и иные морские обитатели. При этом увидеть животных можно не только с верхнего яруса, но и через иллюминаторы со стороны улицы.

По словам Собянина, в зоопарке также открылся новый вход со стороны "Баррикадной".

"От выхода из метро по лестнице или траволаторам можно подняться на первый этаж и оттуда начать путешествие по миру живой природы", – пояснил он.

Там также расположен конференц-зал и тематическая библиотека.

Кроме того, был реконструирован связывающий две части зоопарка пешеходных мост через Большую Грузинскую улицу, рядом с которым построен "Японский дворик", где живет пара японских журавлей. Градоначальник подчеркнул, что в вольере рассажены деревья и кустарники, задняя стенка закрыта тростником, а также есть бассейн и зимний домик.

"Будем и дальше делать все необходимое для того, чтобы Московский зоопарк становился лучше и комфортнее для его обитателей и гостей", – заключил мэр столицы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы по строительству нового павильона Московского зоопарка "Ластоногие" завершены. На территории комплекса создана максимально приближенная к природе среда обитания.

