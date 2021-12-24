В Московском зоопарке построили новый вход

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство нового входа на территорию Московского зоопарка у станции метро "Баррикадная" завершено, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Сейчас входной павильон готовится к вводу в эксплуатацию", – сказал Бочкарев.
Он рассказал, что новый входной двухэтажный павильон оборудован турникетами и билетными кассами, а также в нем расположатся сувенирные магазины. Кроме того, для удобства маломобильных граждан в нем имеются лифт и специальные пандусы. По словам Бочкарева, в дальнейшем в здании могут открыться культурно-просветительский, образовательный центр и кафе.
Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, после окончания строительных работ была проведена комплексная проверка, по итогам которой ведомство выдало заключение о соответствии павильона всем требованиям проектной документации.
"К проверкам входного павильона на территории Московского зоопарка на всех этапах привлекались специалисты центра экспертиз, которые выполнили лабораторно-инструментальные исследования по качеству проведенных работ. Объект построен в соответствии с утвержденной проектной документацией", – добавил Войстратенко.
В пресс-службе отметили, что также на территории Московского зоопарка подходит к завершению строительство павильона "Ластоногие" и пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке с 24 по 28 декабря пройдут спектакли, основанные на рождественских сказках разных народов мира. В основе выступлений будут лежать сказки, мифы и легенды Бразилии, Индии, Дании, Японии и Нидерландов. Помимо спектаклей, для посетителей подготовили прогулку по зоопарку, анимационную программу и мастер-класс по созданию новогодней открытки.
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