Московский зоопарк подготовил новогоднюю программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спектакли, основанные на рождественских сказках разных народов мира, пройдут в Московском зоопарке с 24 по 28 декабря. Об этом сообщается в официальном аккаунте Instagram учреждения.

В основе выступлений будут лежать сказки, мифы и легенды Бразилии, Индии, Дании, Японии и Нидерландов.

Помимо спектаклей, для посетителей подготовили прогулку по зоопарку, анимационную программу и мастер-класс по созданию новогодней открытки.

Ранее в Музее космонавтики стартовала новогодняя экскурсионная программа. Так, для маленьких посетителей от 4 до 9 лет организаторы подготовили мероприятие "Новый год на орбите", а для школьников и взрослых в музее пройдет тематическая экскурсия "Новый год на МКС".

