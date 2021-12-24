Собянин оценил ход строительства корпуса "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Сергей Собянин осмотрел ход строительства флагманского кластера инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета "Воробьевы горы".

"Уже сегодня подано 160 заявок – от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов", – сказал мэр.

Собянин выразил мнение, что научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" будет ведущим мировым кластером, в котором будут создавать новейшие технологические продукты в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.