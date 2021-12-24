Пешеходная площадь появится вдоль Рижского вокзала в столице

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Пешеходная площадь появится вдоль Рижского вокзала в Москве. Проект реализуют в рамках создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская", сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что также запланировано продление трамвайного маршрута с выходами на эту площадь.
"Кроме того, будет построена дополнительная улично-дорожная сеть для снятия напряжения с проспекта Мира в сторону МКАД, а ряд маршрутов наземного общественного транспорта планируется изменить", – отметил он.
Бочкарев добавил, что важной задачей при создании данного ТПУ является увязка между собой различных видов транспорта.
Ранее сообщалось, что в составе ТПУ "Рижская" появится новый вокзальный комплекс высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Комплекс объединит две линии метро и три линии МЦД. Предполагается, что ТПУ станет основным хабом, обеспечивающим связь двух столиц.
Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют запустить в 2026 году. Запуск ВСМ позволит снизить нагрузку на главный ход Октябрьской железной дороги, а также Центральный и Петербургский транспортные узлы, что ускорит транспортировку грузов.
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