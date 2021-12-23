На станции "Новаторская" БКЛ метро строят пересадку на Троицкую линию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции "Новаторская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро ведутся монолитные работы в зоне пересадки на одноименную станцию будущей Троицкой линии, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Здесь ведется сооружение основных монолитных конструкций. В скором времени планируем завершить земляные работы в зоне пересадочного узла", – рассказал заммэра.

Он уточнил, что станция "Новаторская" Троицкой линии расположится вдоль Ленинского проспекта.

В настоящее время, по словам Бочкарева, на радиальной станции ведутся монолитные и земляные работы, а также архитектурная отделка служебных помещений. Строительная готовность станции составляет 44 процента.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов напомнил, что открытие десяти станций БКЛ является самым масштабным единовременным пуском в истории современного метростроения столицы.

По его словам, в настоящее время на запущенном участке БКЛ уже работают две пересадки на МЦД и шесть пересадок на другие линии метро.

"Кроме того, на "Каховской" в ходе второго этапа реконструкции появится еще одна пересадка на станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии", – отметил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии.

Мэр уточнил, что речь идет о Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях метро. Также планируется построить и открыть для пассажиров оставшиеся участки БКЛ. По его словам, в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. Мэр отметил, что в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.