Бочкарев: строительство павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке завершено

14:06
Фото: пресс-служба Стройкомплекса
Работы по строительству нового павильона Московского зоопарка "Ластоногие" завершены, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Очередной этап масштабного обновления Московского зоопарка подошел к концу, работы по строительству павильона "Ластоногие" окончены. В павильоне площадью почти 6 тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что трехэтажный павильон для белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей оборудован бассейнами с помещениями для морских животных. На территории комплекса создана максимально приближенная к природе среда обитания, отметил Бочкарев.
Кроме того, на территории павильона будет работать образовательный центр для проведения культурно-образовательных мероприятий.
В свою очередь, председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко назвал возведенный объект сложным с инженерной точки зрения, инспекторы ведомства контролировали все этапы строительства павильона.
"По результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии здания проектной документации", – добавил он.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового входа на территорию Московского зоопарка у станции метро "Баррикадная" завершено.
Он рассказал, что новый входной двухэтажный павильон оборудован турникетами и билетными кассами, а также в нем расположатся сувенирные магазины. Кроме того, для удобства маломобильных граждан в нем имеются лифт и специальные пандусы. По словам Бочкарева, в дальнейшем в здании могут открыться культурно-просветительский, образовательный центр и кафе.
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