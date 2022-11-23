Госдума приняла законопроект о прожиточном минимуме на 2023–2024 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума во втором чтении приняла законопроект о прожиточном минимуме в РФ на 2023–2024 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

На 2023 год ГД предложила установить прожиточный минимум в размере 14 375 рублей, на 2024 год – 15 049 рублей.

Предложение установить показатели было принято исходя из прогнозируемой границы бедности, следует из пояснительной записки к документу.

Ранее Госдума приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ в 2023 году в размере 16 242 рублей. Показатель был увеличен на 3,3% в сравнении с параметром прошлого года.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству России доработать возможность предоставления работающим родителям с детьми налоговых льгот. Президент уточнил, что доклад о доработке мер должен быть представлен не позднее 15 января 2023 года.



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