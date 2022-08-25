Мужчина гулял с пумой без намордника в Можайском районе

В Можайском районе мужчина гулял с пумой. Хотя животное было на поводке, но намордник на нем отсутствовал.

Сообщили об этом шокированные родители, которые заметили любителя экзотики рядом с местом, где гуляют с детьми. Они рассказали, что на просьбу надеть на зверя намордник, хозяин реагирует агрессивно. История с пумой тянется уже давно. Например, певица Виктория Дайнеко даже собирала подписи среди соседей, чтобы заставить мужчину отказаться от дикого зверя, по крайней мере, не содержать в квартире.

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