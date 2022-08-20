Продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить

Продажу домашних животных в зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить. По мнению авторов инициативы, в таких торговых точках приобретать питомцев небезопасно.

Дело в том, что животным зачастую не делают прививки и не правильно их содержат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.