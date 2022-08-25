В Московском зоопарке сделали новый вольер для пумы. Самец Габриэль теперь живет в апартаментах в три раза больше прежних. Там больше грунта и растений. Есть тополь серебристый и можжевельник.

Вольер у пумы двухярусный, на втором этаже сделали полуоткрытые балкончики. Оттуда он может наблюдать за людьми. Сотрудники зоопарка рассказали, что теперь зверь чувствует себя увереннее и ведет себя более естественно.

По их словам, самец пумы очень эмоциональный. У него живая мимика, поэтому всегда видно, когда он грустит или радуется. А еще Габриэль громко и разнообразно мяукает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



