Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Волгоградского проспекта

Несколько автомобилей столкнулись на 12 километре МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Пока автомобили стояли по середине дороги, одну из них на полной скорости протаранила сначала легковушка, а потом автобус. В аварии один из водителей чуть не лишился жизни, он вовремя убежал с трассы. Однако другой автомобилист попал в эпицентр инцидента. Мужчине сразу же понадобилась помощь. В данный момент информация о состоянии его здоровья уточняется. Движение в районе аварии затруднено.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

