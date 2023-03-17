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17 марта, 21:15

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Волгоградского проспекта

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Волгоградского проспекта

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Несколько автомобилей столкнулись на 12 километре МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Пока автомобили стояли по середине дороги, одну из них на полной скорости протаранила сначала легковушка, а потом автобус. В аварии один из водителей чуть не лишился жизни, он вовремя убежал с трассы. Однако другой автомобилист попал в эпицентр инцидента. Мужчине сразу же понадобилась помощь. В данный момент информация о состоянии его здоровья уточняется. Движение в районе аварии затруднено.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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