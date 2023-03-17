Неизвестные ограбили отделение банка "Левобережный" в Новосибирске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники совершили вооруженное нападение на отделение банка "Левобережный" в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

По информации местных СМИ, мужчина с оружием в маске взял сотрудника банка в заложники.

"Было совершено вооруженное ограбление неустановленными лицами с целью хищения денежных средств в офисе банка "Левобережный" по адресу улица Забалуева, 51/1", – сообщили в пресс-службе.

В кредитной организации пояснили, что в результате происшествия никто не пострадал. Точная сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они организовали оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, имеющих отношение к этому преступлению. Остальные подробности не разглашаются в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что в деревне Тимошкино Московской области трое неизвестных в масках клоунов ограбили квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными. Они избили женщину, которая там находилась, приковали ее к перилам лестницы, а после украли украшения и деньги.

Машина сломалась у преступников во время ограбления банка в Забайкалье

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!