Поджигателя из Подмосковья арестовали на два месяца

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд арестовал 55-летнего мужчину, который напал на офис с самодельным огнеметом и ранил четырех человек. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В сообщении указано, что суд вынес приговор с учетом позиции Дмитровской городской прокуратуры. Ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 15 мая 2023 года.

Мужчину обвинили в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества.

Во время допроса он дал признательные показания и рассказал о мотивах, которые толкнули его на преступление.

Ранее бывший сотрудник управляющей компании "ЖСК-2", находящейся в подмосковном поселке Дмитровского округа Горки-25, пришел в офис и, облив горючим четырех сотрудников, попытался поджечь их из самодельного огнемета. По словам очевидицы произошедшего, мужчину уволили из-за его неадекватного поведения. Она добавила, что перед этим бывший сотрудник гонялся за бездомной собакой и пытался ее поджечь.



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