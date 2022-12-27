Шестеро студентов под видом полицейских похитили человека в Ярославском районе столицы

Фото: телеграм-канал ''МВД МЕДИА''

В Ярославском районе столицы шестеро студентов под видом полицейских похитили человека, сообщили в пресс-службе МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, похитителями являются студенты высших и средних специальных учебных заведений, среди которых есть двое не достигших совершеннолетия.

По словам представителя МВД, молодые люди взяли у родственника одного из участников иномарку и установили на ней синий маячок, как у сотрудников полиции. На этом автомобиле они и подъехали к предполагаемой жертве. Известно, что похищенный ранее уже привлекался к ответственности за употребление наркотиков.

"Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов. На потерпевшего надели наручники и заставили сесть в иномарку", – рассказала Волк.

Псевдополицейские обвинили молодого человека в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении.

В пресс-службе отметили, что женщина, которая находилась около торгового центра, стала свидетельницей инцидента. Она быстро позвонила в полицию и сообщила номер автомобиля, на котором увезли потерпевшего.

"В ходе разыскных мероприятий полицейские уже через полчаса задержали на Ярославском шоссе троих подозреваемых и освободили похищенного", – заявила Волк.

Позже в Москве поймали четвертого похитителя, а на следующей день в аэропорту Адлера были задержаны еще двое участников преступления.

Следователем территориального подразделения СК России возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые напали на таксиста в Зеленограде и отобрали у него 10 тысяч рублей. Грабители были задержаны в течение суток. Нападавшими оказались приезжие 24 и 25 лет. Отмечается, что к моменту задержания злоумышленники потратили похищенные у таксиста деньги.

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