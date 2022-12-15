Жителя Подмосковья задержали за нападение с ножом на пассажира в столичном метро

Фото: телеграм-канал ''МВД МЕДИА''

Правоохранители задержали 43-летнего жителя Подмосковья в столичном метро, который напал с ножом на пассажира метро. Об этом сообщает телеграм-канал МВД РФ.

"В ночное время в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Жулебино" до станции "Котельники", злоумышленник подошел к 22-летнему гражданину и выхватил мобильный телефон. В ходе завязавшейся потасовки подозреваемый вытащил нож. Потерпевший, отбежав на безопасное расстояние, сообщил по экстренной связи "пассажир-машинист" о произошедшем", – говорится в сообщении.

Правоохранители сразу же прибыли на территорию происшествия и задержали хулигана. В ходе досмотра у него изъяли нож. Украденное устройство вернули потерпевшему. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, которого обвиняют в серии краж телефонов у пассажиров метро. Правоохранители оценили сумму ущерба в более чем 170 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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