Полиция обезвредила и задержала вооруженного рецидивиста в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правоохранители обезвредили и задержали рецидивиста на юго-востоке Москвы, при себе он имел оружие. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел России Ирину Волк.

"На юго-востоке Москвы полицейские обезвредили и задержали вооруженного рецидивиста, пострадавших нет", – поделилась она.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 40-летнего мужчину в подмосковном Клину. Следствием установлено, что мужчина набирал в корзину алкоголь и продукты питания, а затем осторожно выходил на улицу. После эти товары злоумышленник продавал.

Известно, что на счету злоумышленника может быть 11 краж.

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