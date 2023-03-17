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Собянин: город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

Собянин: город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

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Москва поддерживает 250 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые помогают детям-сиротам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Об их работе на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Столица проводит специальный конкурс, благодаря которому НКО могут выиграть грант на развитие своего дела. В 2022 году их получили порядка 90 организаций. Это дало им возможность, например, открыть творческие мастерские для слабослышащих и людей с инвалидностью по зрению, а также запустить программу обучения для детей с аутизмом и синдромом Дауна.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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