Ракова: функционал МЭШ сократит время получения справки об обучении в школе до трех минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Родителям московских школьников разрешили оформлять справки об обучении ребенка в образовательной организации в онлайн-формате, через электронный дневник "Московской электронной школы", сообщает портал мэра и правительства города.

"Документ автоматически сформируется в течение трех минут и будет подписан электронной подписью. <...> Новый функционал "МЭШ" позволит освободить от ожидания и личных визитов в школу занятых столичных родителей, а также сэкономит время сотрудников образовательных организаций в пользу их прямой работы", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что ежегодно в Москве выдают до полумиллиона подобных справок в бумажном формате. Документы требуются для оформления льгот (в том числе на проезд) и некоторых услуг.

С помощью нового онлайн-механизма родители в Москве заказали уже более 30 тысяч электронных справок. На портале мэра отметили, что чаще всего документы запрашивают на конец учебного года, перед каникулами.

Услуга предоставляется во вкладке "Личные данные" в блоке "Обучение" электронного дневника. Пользователю достаточно нажать кнопку "Заказать справку об обучении". В мобильном приложении следует зайти в раздел "Профиль" и перейти на вкладку "Справки об обучении".

Возможность получить бумажные справки об обучении сохраняется. В родительском личном кабинете потребуется перейти в раздел "Мои запросы", затем на вкладку "Справки об обучении". Именно там доступна опция "Заказать справку на бумаге". О готовности предупредят специальные уведомления – красная точка на колокольчике в веб-версии электронного дневника и пуш-уведомление в мобильном приложении.

В январе 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что пользователями "Московской электронной школы" (МЭШ) являются почти 3 миллиона человек. Градоначальник напомнил, что на портале работают такие сервисы, как "Электронный дневник", "Электронный журнал", "Портфолио учащегося" и другие.

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