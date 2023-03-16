Собянин рассказал, как город развивает программы поддержки людей с особенностями здоровья

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице проживают около 1 миллиона человек с инвалидностью, поэтому Москва уделяет им особое внимание и старается создать все условия для комфортной жизни. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, безбарьерная среда сформирована в 86% социально значимых объектов Москвы. Специалисты помогают родственникам жителей с ментальными особенностями научиться правильно за ними ухаживать.

"Меняем концепцию домов-интернатов – теперь это "социальные дома", где уход организован по новым стандартам с учетом индивидуальных особенностей и потребностей человека. Также люди с ментальными особенностями, живущие в семьях, могут приходить в дневные отделения на несколько часов или целый день", – написал Собянин.

Мэр добавил, что специалисты обустроили в отделениях кухни, бытовые комнаты и пространства для групповых занятий. Кроме того, свою деятельность осуществляет Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский". Там специалисты обучают молодых людей с особенностями самостоятельной жизни. После прохождения программ они переезжают в квартиры. Наставники помогают подопечным по мере необходимости.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. С подобным предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

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