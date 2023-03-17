Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Фото: STROI.MOS.RU

Столичный район Молжаниновский является одним из самых маленьких по населению, но одним из самых динамично развивающихся в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В этом году одновременно запускается детская поликлиника, взрослая, женская консультация, большая школа на 1,1 тысячи мест, большой детский сад на 350 мест", – сообщил мэр.

Помимо этого, в текущем году в районе появится две станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Молжаниново и Новоподрезково. Жители смогут тратить на проезд в общественном транспорте меньше средств и времени: добраться до станции "Рижская" Московского метрополитена можно будет за 30 вместо 50 минут.

В 2024 году через пути Октябрьского направления Московской железной дороги (МЖД) в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе планируют построить путепровод.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая поликлиника в районе планирует принять первых пациентов в июне 2023 года. Сейчас на объекте завершены основные строительные работы, ведется пусконаладка оборудования и процесс передачи поликлиники эксплуатирующей организации.

К новой поликлинике будут прикреплены 8,7 тысячи взрослых и 4,5 тысячи детей. В здании также будут функционировать женская консультация городской клинической больницы имени Вересаева и пост скорой медицинской помощи.

Новое учебное здание планируют открыть летом 2023 года на территории школы "Перспектива". Здание возводится по индивидуальному проекту. Строительство осуществляется за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

В состав школы также войдет детский сад на 350 мест. В дошкольном учреждении, помимо прочего, расположится бассейн.

За счет средств спонсоров в районе ведется строительство промышленного технопарка.

Ранее мэр назвал ключевым принципом развития московских районов близкое расположение объектов социнфраструктуры к жилым кварталам. Подобная практика осуществляется с целью повысить комфорт местных жителей. Принцип применяют в процессе развития каждого столичного района.



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