16 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Дмитрове задержали слесаря, подозреваемого в покушении на убийство
В Подмосковном Дмитрове полицейские задержали слесаря, который поджег сотрудников управляющей компании.
По данным следствия, мужчина пришел в здание организации, чтобы разобраться с руководством. Он посчитал, что его незаконно уволили. Мужчина облил горючей жидкостью находящихся в помещении четверых человек. После этого он совершил поджег.
В результате пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль