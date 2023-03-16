"Московский патруль": в Дмитрове задержали слесаря, подозреваемого в покушении на убийство

В Подмосковном Дмитрове полицейские задержали слесаря, который поджег сотрудников управляющей компании.

По данным следствия, мужчина пришел в здание организации, чтобы разобраться с руководством. Он посчитал, что его незаконно уволили. Мужчина облил горючей жидкостью находящихся в помещении четверых человек. После этого он совершил поджег.

В результате пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

