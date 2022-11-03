Неизвестные в масках клоунов ограбили квартиру гендиректора компании в Подмосковье

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Трое неизвестных в масках клоунов ограбили квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными в деревне Тимошкино Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



"Накануне вечером трое неизвестных в масках клоунов проникли в квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными на втором этаже, избили женщину, приковали наручниками к перилам лестницы, затем похитили из сейфа украшения и деньги, после чего скрылись", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 10 миллионов рублей. В настоящее время личности преступников устанавливают.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Апрелевке ограбили отделение Сбербанка. Грабителя нашли спустя несколько дней после происшествия. Его опознал сотрудник банка, сам мужчина признался в содеянном.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его причастность к преступлению.



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