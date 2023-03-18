Уголовное дело возбуждено из-за поджога вольера с пумой в Одинцово

Фото: Следственный комитет РФ

Прокуратура Московской области сообщила, что по факту поджога вольера с пумой в Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело.

"...возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога"), пунктом "в" части 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", – указано в сообщении.

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области проконтролирует проверку по факту поджога хозяйственной постройки на частной территории в Одинцово, при котором погибла пума.

В СМИ рассказали, что возгорание стало следствием броска бутылки с зажигательной смесью в огороженное место для выгула хищника.

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