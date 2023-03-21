Сбитые над Крымом беспилотники целились в гражданские объекты – советник главы республики

Фото: телеграм-канал "Крючков Z"

Все сбитые на севере Крыма районе Джанкоя беспилотники целились в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. Об этом написал советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием", – написал он.

Крючков уточнил, что никаких военных объектов рядом с этими зданиями нет. По его словам, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами.

Советник главы Крыма также заявил, что кроме взрывчатки, в каждом беспилотнике была шрапнель.

Крючков назвал особым цинизмом то, что на хвостах сбитых ПВО беспилотников, которые целились по гражданским объектам, были нарисованы интернет-мемы.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ сбила беспилотник в районе Джанкоя. Упавшие обломки повредили домовладение и магазин, а также ранили человека.

До этого беспилотник сбили 16 марта в Сакском районе Крыма. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что подобные аппараты периодически долетают до полуострова, но сбиваются средствами ПВО.

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