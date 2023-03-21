ПВО РФ сбила беспилотник на севере Крыма в районе Джанкоя

Фото: телеграм-канал "Крым.Реалии"

Система ПВО отработала на севере Крыма в районе Джанкоя, обломки сбитого беспилотника повредили дом и магазин и ранили человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", – написал он.

Аксенов уточнил, что заместитель председателя совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко уже выехал на место происшествия. По словам главы Крыма, последствия от падения обломков беспилотника сейчас оцениваются, решение о компенсациях будет принято позже.

16 марта сообщалось о беспилотнике, который сбили в Сакском районе Крыма. Аксенов подчеркнул, что подобные аппараты периодически долетают до полуострова, но сбиваются средствами ПВО.

Ранее глава Крыма заявил о максимальной защищенности объектов жизнеобеспечения полуострова. Аксенов заверил, что в глобальном плане Крыму ничего не угрожает.

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