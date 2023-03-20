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20 марта, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": KIA и Nissan столкнулись на улице Верхние Поля

"Рейд 112": KIA и Nissan столкнулись на улице Верхние Поля

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KIA и Nissan столкнулись на улице Верхние Поля. Автомобиль KIA Rio двигался по улице Верхние Поля в сторону центра, в левом ряду. По словам водителя, внезапно с правой полосы перед ним выехал Nissan. Он не успел среагировать – произошло столкновение. В результате столкновения Nissan ударился о бетонное ограждение. Обе машины получили повреждения, водители не пострадали.

Массовая авария произошла на юго-востоке Москвы. Такси KIA при перестроении столкнулся с другим такси – Volkswagen Polo. Пока попавшие в ДТП такси ожидали приезда экипажа ДПС, они спровоцировали вторую аварию.

На Мичуринском проспекте произошла драка. Очевидцы сообщили, что возле станции метро "Раменки" произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате драки один из них получил ранение головы. На место драки оперативно прибыли экипажи ППС и медицинской помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в ближайшую больницу.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

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