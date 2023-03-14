Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": в аварию на Каширском шоссе попали "Ауди" и "Хендэ"

"Рейд 112": в аварию на Каширском шоссе попали "Ауди" и "Хендэ"

"Московский патруль": столичный бизнесмен пытается вернуть изъятый автомобиль

"Московский патруль": избившие пассажира столичного метро выслушали приговор

"Московский патруль": СК обратился в суд с ходатайством об аресте убийцы из кафе Подольска

"Московский патруль": в Подмосковье полицейские арестовали вероятных воров

Новости часа: один человек госпитализирован после взрыва автомобиля в Мелитополе

Авиадебоширы устроили драку на борту рейса Екатеринбург – Дубай

Новости часа: Собянин рассказал о старте городского проекта "Серебряное наставничество"

Вандал разбил осветительный плафон на эскалаторе в петербургском метро

Автомобиль вместе с водителем унесло в реку в Оренбургской области – СМИ

В аварию на Каширском шоссе в районе дома 106, строение 2 попали "Ауди" и такси "Хендэ". Оба водителя считали, что двигались на зеленый сигнал светофора.

В квартире в доме 45, корпус 3 на Ангарской улице произошла драка. Оба участника драки были доставлены в ОМВД по Дмитровскому району для дальнейших разбирательств.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух "Газелей" и "МАЗ" на внешней стороне 103 километра МКАД. Водители "Газелей" составили европротокол, после чего одна из них уехала. Пока автомобилисты разбирались между собой, произошло еще одно ДТП. Водитель грузовика "МАЗ" поздно заметил на своем пути столкнувшиеся машины и его прицеп занесло. Машина снесла металлические ограждения и остановилась в сугробе. Сотрудники ДПС оформили ДТП и остановили грузовик, чтобы вытащить МАЗ из сугроба.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика