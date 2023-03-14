"Рейд 112": в аварию на Каширском шоссе попали "Ауди" и "Хендэ"

В аварию на Каширском шоссе в районе дома 106, строение 2 попали "Ауди" и такси "Хендэ". Оба водителя считали, что двигались на зеленый сигнал светофора.

В квартире в доме 45, корпус 3 на Ангарской улице произошла драка. Оба участника драки были доставлены в ОМВД по Дмитровскому району для дальнейших разбирательств.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух "Газелей" и "МАЗ" на внешней стороне 103 километра МКАД. Водители "Газелей" составили европротокол, после чего одна из них уехала. Пока автомобилисты разбирались между собой, произошло еще одно ДТП. Водитель грузовика "МАЗ" поздно заметил на своем пути столкнувшиеся машины и его прицеп занесло. Машина снесла металлические ограждения и остановилась в сугробе. Сотрудники ДПС оформили ДТП и остановили грузовик, чтобы вытащить МАЗ из сугроба.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.