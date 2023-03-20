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Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

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Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, это вызывает неподдельный интерес во всем мире, заявил президент. Кроме того, он отметил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах.

В свою очередь председатель КНР отметил, что Россия добилась значительных успехов и процветания. Эти две страны в дальнейшем будут поддерживать тесные взаимоотношения, подчеркнул Си Цзиньпин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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