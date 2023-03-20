Путин поручил перевести в "цифру" административные процедуры в миграционной сфере

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин заявил о необходимости перевести все административные процедуры в миграционной сфере в цифровой формат. Соответствующее поручение глава государства дал в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

"Что необходимо сделать: прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными", – подчеркнул он.

В октябре прошлого года Путин обратил внимание на меняющуюся ситуацию в сфере миграционной политики. По словам главы государства, на сферу оказывают влияние как глобальные, так и региональные факторы.

Президент добавил, что на такие изменения нужно реагировать своевременно и эффективно. Он отметил необходимость совершенствования данного направления с учетом анализа новых реалий.

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