Патрушев анонсировал изменения в концепцию миграционной политики РФ до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в стране планируют изменить концепцию миграционной политики до конца 2022 года.

"В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Отмечается, что изменения будут внесены в действующую концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы. Патрушев также отметил необходимость в подготовке плана по внедрению изменений в концепцию.

В ходе заседания Совета безопасности РФ Владимир Путин отметил меняющуюся ситуацию в сфере миграционной политики. По словам президента, на сферу влияют как глобальные, так и региональные факторы.

Глава российского государства подчеркнул необходимость своевременной и оперативной реакции со стороны страны на сферу миграционной политики.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщал о подготовке нового законопроекта о пребывании иностранцев в РФ. Он уточнил, что нововведение коснется въезда и пребывания в стране для иностранных граждан.

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