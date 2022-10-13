На госуслугах появился сервис временной регистрации для иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На портале "Госуслуги" появился сервис, позволяющий зарегистрировать в пределах жилой площади иностранного гражданина. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

"На портале "Госуслуги" появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", – говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры напомнили, что, согласно законодательству России, владелец жилого пространства должен уведомить МВД о пребывании у него иностранного лица. Аналогичное требование предъявляется к гостиницам.

Осведомить правоохранительные органы необходимо в течение 7 дней с даты приезда гостя. В противном случае иностранцу и хозяину могут выписать штраф от 2 до 5 тысяч рублей на каждого.

До этого заявления по данным обстоятельствам подавались через почтовые отделения, МФЦ или МВД. Теперь процедуру можно совершить на госуслугах. После заполнения нужных полей хозяин может ожидать ответа. Запрос обрабатывается в течение одного рабочего дня, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по данным материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, во втором квартале 2022 года в Россию въехали более 3 миллионов человек в качестве трудовых мигрантов. По данным FinExpertiza, такое число стало рекордным за весь период доступной статистики с 2017 года.

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