"Аэрофлот" отправит Boeing 777 в Сочи для вывоза пассажиров отмененных рейсов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Аэрофлот" отправит в понедельник, 20 марта, Boeing 777 в Сочи для вывоза пассажиров, рейсы которых ранее были отменены из-за непогоды. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале авиакомпании.

"SU1126/1127 Москва – Сочи – Москва будет выполнен на самолете повышенной вместимости Boeing 777. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров", – отмечается в публикации.

В авиакомпании также уточнили, что граждане могут оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения билета.

Ранее стало известно, что авиакомпании отменили десятки рейсов в Сочи из-за сложных метеоусловий 19 марта. Так, "Аэрофлот" отменил 18 рейсов из Москвы в Сочи и 9 рейсов из регионов, а "Победа" – 15 рейсов.

По словам пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, рейс из Екатеринбурга в Сочи авиакомпаний "Икар" и Nordwind задержали.



Позже компания "Аэродинамика" заявила, что аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы.



В аэропорту Сочи возобновили авиасообщение

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