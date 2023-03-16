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16 марта, 21:35

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"Московский патруль": следствие возбудило новое уголовное дело против блогеров Чекалиных

"Московский патруль": следствие возбудило новое уголовное дело против блогеров Чекалиных

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Следствие возбудило новое уголовное дело против блогеров Валерии (Лерчик) и Артема Чекалиных. Супругов подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 миллионов рублей.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24

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