"Московский патруль": следствие возбудило новое уголовное дело против блогеров Чекалиных

Следствие возбудило новое уголовное дело против блогеров Валерии (Лерчик) и Артема Чекалиных. Супругов подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 миллионов рублей.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24

