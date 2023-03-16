16 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": следствие возбудило новое уголовное дело против блогеров Чекалиных
Следствие возбудило новое уголовное дело против блогеров Валерии (Лерчик) и Артема Чекалиных. Супругов подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере.
По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 миллионов рублей.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24
Программа: Московский патруль