Прокурор запросил пожизненный срок для экс-главы кизлярского ОМВД по делу о терактах

Фото: Агентство "Москва"

Прокурор запросил пожизненный срок для экс-главы ОМВД Кизлярского района Дагестана полковника Гази Исаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Исаева обвиняют в терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена в 2010 году.

"Гособвинитель в прениях сторон просил приговорить к пожизненному лишению свободы Гази Исаева", – отметили в суде.

По словам прокурора, обвиняемый первые пять лет должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.

В свою очередь, Исаев вину не признает. В начале судебного процесса он заявил, что дело было сфабриковано, так как он намеревался посадить экс-главу Кизлярского района.

Следствие отметило, что Исаев состоял в международной организации "Имарат Кавказ" (запрещенная в РФ исламистская организация). В эту организацию входили боевики с Северного Кавказа. Бывший полковник предупреждал боевиков о проводимых розыскных мероприятиях правоохранителей.

В материалах дела указывается, что Исаев самостоятельно привез на автомобиле одну из смертниц, на которой было закреплено самодельное взрывное устройство, на автостанцию в районе Кизляра. Оттуда женщина уехала в Москву. Пояса шахида были закреплены на теле жены Магомедали Вагабова. Его следствие считает организатором терактов.

Исаеву предъявили обвинение по делу о терактах осенью 2020 года. В декабре Басманный районный суд продлил арест экс-полковнику полиции до 4 апреля 2021 года.

Два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Сперва взрывчатка сработала на "Лубянке", а спустя полчаса – на станции "Парк культуры".

Теракты унесли жизни 41 человека. Пострадали 88 человек. Среди них были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

Арестованный полковник Гази Исаев не признал причастность к терактам

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!