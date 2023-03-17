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17 марта, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": три автомобиля попали в ДТП на Варшавском шоссе

"Рейд 112": три автомобиля попали в ДТП на Варшавском шоссе

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Три автомобиля – "Газель", такси "Шкода" и такси "Хендэ" попали в ДТП на Варшавском шоссе в районе дома 5, строение 2. Все автомобили двигались по Варшавскому шоссе в сторону центра в среднем ряду. В районе дома 5, строение 2 водитель "Хендэ" резко затормозил. Водитель "Шкоды" успел среагировать на торможение впередиидущей машины, а водитель "Газели" – нет.

Сгорел автомобиль "Лифан" около дома 1, корпус 1 на Скобелевской улице. Кроме того, в огне пострадали еще три припаркованных автомобиля – "Мицубиси", "Хендэ", "БМВ".

Подробнее – об этих и других происшествия в сюжете телеканала Москва 24.

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